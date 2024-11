Colômbia apreende 225 toneladas de cocaína em megaoperação com Brasil e outros países

Ele destacou o confisco, na Ilha Clipperton, de um semi-submersível que estava indo para a Austrália com cocaína fabricada na Colômbia.

Esta e outras descobertas anteriores levaram as autoridades a concluir que há uma "nova linha" de tráfico de drogas entre os dois países com embarcações sofisticadas.

Os semi-submersíveis de madeira cobertos com vidro têm "combustível suficiente para ir da Colômbia à Austrália" (cerca de 8.000 quilômetros) sem a necessidade de reabastecimento no oceano.

De acordo com Grisales, um quilo de cocaína é vendido na Austrália por até US$ 240.000 (R$ 1,3 milhão na cotação atual). Nos EUA, o seu preço oscila entre US$ 33.000 e US$ 40.000 (R$ 180 mil e R$ 219 mil).

Os países que participaram da operação também identificaram alianças entre grupos criminosos de México, Brasil, Colômbia, Equador e Peru com máfias da Europa e da Oceania. Trata-se de uma mudança de organização no mercado global de cocaína.

"Não é apenas uma estrutura piramidal, como eram os cartéis em sua época, mas hoje são redes de crime organizado que se associam", acrescentou Grisales.