Moraes compartilha investigação sobre golpe com inquéritos das milícias digitais e das fake news

Para Gonet, a iniciativa visa possibilitar "um juízo adicional e mais abrangente sobre os fatos investigados, uma vez que as condutas apontadas foram praticadas em contexto similar”.

Em sua decisão, Moraes disse que o compartilhamento da apuração do golpe é de "absoluta pertinência" para as duas investigações. Ele citou que, no relatório final, era apontada a existência de núcleos que tinham por objetivo disseminar uma narrativa de fraude nas eleições, mesmo antes da votação, com o objetivo de legitimar a intervenção das Forças Armadas na eventual derrubada do governo legitimamente eleito.

O ministro do STF disse que isso indica uma dinâmica de "verdadeira milícia digital", também à semelhança do que está em investigação no inquérito das fake news que apura o envolvimento do chamado gabinete do ódio. Esse grupo de pessoas, segundo as investigações, usaria a estrutura do Estado para espalhar notícias falsas do processo eleitoral e atacar adversários do governo do então presidente Jair Bolsonaro.

O inquérito das fake news foi aberto em 2019, com o objetivo inicial de investigar ataques a ministros do Supremo, e o das milícias digitais, iniciado em 2021, apura a existência de um grupo de pessoas com o objetivo de estimular em ambiente virtual práticas antidemocráticas e seu financiamento.

Na prática, a decisão do Supremo, após pedido da PGR, vai na linha de que o procurador-geral pretende ter uma visão mais ampla de todas as investigações que envolvem direta ou indiretamente Bolsonaro, segundo a Reuters mostrou em reportagem na semana passada.

Gonet discute com sua equipe se eventualmente vai oferecer uma única denúncia sobre três inquéritos que atingem o ex-presidente -- o da fraude das vacinas, o das joias que teriam sido apropriadas e o da tentativa de golpe. Ele também pode decidir pedir novas diligências ou arquivar os casos se considerar que não há elementos para fazê-lo.