Tribunal russo condena advogado a 7 anos de prisão por comentários sobre guerra na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - Um tribunal russo determinou a prisão de um advogado que representou críticos da guerra de Moscou na Ucrânia por sete anos na quinta-feira, depois de condená-lo por divulgar informações falsas sobre o Exército russo e por "incitar o ódio".

As acusações contra Dmitry Talantov, de 63 anos, decorrem de várias publicações no Facebook em que ele chamou as ações dos soldados russos na Ucrânia de "práticas nazistas extremas", informou o meio de comunicação Mediazona, que foi designado como "agente estrangeiro" pelas autoridades russas.

Talantov negou qualquer irregularidade, disse o tribunal em Udmurtia, a leste de Moscou, em um comunicado. A Reuters não conseguiu contatar imediatamente seu advogado para perguntar se ele planeja recorrer.