Canadá defende que parceiros norte-americanos de livre comércio estejam alinhados sobre China

OTTAWA (Reuters) - O Canadá acredita que os membros do acordo comercial entre Estados Unidos, México e o país têm a chance de produzir uma política totalmente alinhada quanto à China, afirmou nesta sexta-feira a ministra das Finanças, Chrystia Freeland. Freeland teceu os comentários quando questionada por jornalistas sobre os temores dos EUA e do Canadá de que a China possa usar o acordo como uma porta dos fundos para exportar produtos baratos para a América do Norte. A província canadense mais populosa, Ontário, propôs retirar o México do acordo de livre comércio e assinar um pacto bilateral com os EUA, que recebe três quartos do total de exportações canadenses.

"Pensamos que, hoje, há uma oportunidade para que todos os países (do pacto) trabalhem juntos para ter uma política totalmente alinhada quanto à China, para proteger todos os nossos trabalhadores e assegurar que estamos apoiando um ao outro nesse importante trabalho", afirmou. Canadá e EUA aumentaram tarifas contra veículos elétricos e aço chineses, citando o que chamam de uma política deliberada de excesso de capacidade por parte de Pequim. Freeland reiterou que a preferência do Canadá é que o acordo de livre comércio da América do Norte continue tendo os três países nele. (Reportagem de Promit Mukherjee)