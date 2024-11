Dólar devolve ganhos do início da sessão após falas de líderes do Congresso e realização

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,76%, a 6,055 reais na venda.

As atenções do mercado continuavam completamente voltadas para o noticiário doméstico, reagindo ao duplo anúncio pelo governo na quarta-feira de um pacote de contenção de gastos e de uma reforma do Imposto de Renda.

O pacote fiscal, que era esperado pelo mercado, veio em linha com as expectativas, mas a reforma do IR, que amplia a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês, pegou os investidores de surpresa, levantando mais temores sobre o compromisso do Executivo com o ajuste das contas públicas.

Após ultrapassar 6,00 reais na véspera pela primeira vez desde o início da circulação da moeda brasileira, em 1994, o dólar voltou a subir nesta sessão, com a manutenção da reação negativa do mercado.

No final da manhã, no entanto, a divisa norte-americana passou a devolver os ganhos, na esteira de comentários do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em defesa do pacote do governo e do equilíbrio fiscal.

Em publicação no X, Lira reafirmou "o compromisso inabalável da Câmara dos Deputados com o arcabouço fiscal" e afirmou que "toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste das contas públicas contará com todo esforço, celeridade e boa vontade da Casa".