Presidente da Geórgia chama governo de ilegítimo, premiê diz que oposição planeja revolução

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - A presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, chamou disse neste sábado que o governo do país é ilegítimo e disse que não deixará o cargo quando seu mandato terminar no próximo mês, desafiando o primeiro-ministro, que acusou as forças de oposição pró-UE de planejar uma revolução.

O país do sul do Cáucaso entrou em crise na quinta-feira, quando o partido Sonho Georgia, do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, disse que estava interrompendo as negociações de adesão à União Europeia pelos próximos quatro anos devido ao que chamou de "chantagem" do bloco contra a Geórgia, revertendo abruptamente um objetivo nacional de longa data.