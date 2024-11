Trump faz ameaça à agenda de Lula que quer 'driblar' o dólar para o Brics

De acordo com o Planalto, a primeira reunião da presidência brasileira do bloco ocorrerá em fevereiro, poucos dias depois da posse de Trump. A expectativa é de que o encontro seja crítico para definir a agenda de trabalho do ano e as prioridades. No Itamaraty, diferentes embaixadores reagiram de forma preocupada com a atenção que Trump vem dando ao Brics.

Se, na presidência russa, o tom do Brics foi de oposição ao ocidente e um discurso antissistema, o Brasil quer adotar uma postura de "ponte" entre os emergentes e o G7.

Uma das possibilidades seria destravar o debate sobre a moeda, sem que isso signifique uma afronta às sanções ou às potências ocidentais.

Entre as ideias, circula a possibilidade de criar um grupo de trabalho com a missão de examinar a possibilidade de criar uma unidade de conta, o que poderia ser um embrião de uma moeda comum. A função, durante a presidência brasileira do bloco em 2025, seria então criar um mapa de como desenvolver a ideia e passos concretos para os próximos anos.

O grupo, no entanto, não seria composto apenas por economias e especialistas dos países emergentes. O convite a eminências dos EUA ou Europa poderia ser um caminho para dar um sinal de que o projeto não é um ataque ao ocidente.

A avaliação entre negociadores brasileiros é que Lula na presidência do Brics pode ser uma "oportunidade rara de legitimidade" para apresentar um projeto ousado e que, na voz de outros emergentes, poderia soar como um ataque frontal contra os EUA.