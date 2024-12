Líbano afirma que duas pessoas morreram em ataques israelenses apesar da trégua

Uma pessoa foi morta em um ataque aéreo israelense na cidade de Marjayoun, no sul do Líbano, a cerca de 10 km da fronteira com Israel, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

A segurança estatal do Líbano disse que um ataque de drone israelense matou um membro de sua força enquanto ele estava em serviço em Nabatieh, a 12 km da fronteira. A segurança do Estado considerou o fato uma "violação flagrante" da trégua.

Não houve comentário imediato das autoridades israelenses.

A emissora pública Kan e outros veículos de mídia israelenses disseram na segunda-feira que o enviado dos EUA Amos Hochstein, que intermediou o cessar-fogo após semanas de diplomacia, advertiu Israel contra as supostas violações.

O governo israelense não comentou imediatamente os relatos.

