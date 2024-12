Presidente da Geórgia busca apoio da Europa ao desafiar governo do país

O Ministério do Interior da Geórgia disse que 21 policiais foram feridos no protesto noturno, com 113 feridos desde o início da atual agitação.

Dezenas de manifestantes também foram feridos nos últimos dias, e os Estados Unidos condenaram o que chamaram de uso excessivo da força policial.

O ouvidor público da Geórgia disse que 124 das 156 pessoas presas em manifestações haviam reclamado do uso de violência pela polícia contra elas, chamando esse número de "muito preocupante".

Zurab Japaridze, líder do movimento de oposição Coalizão para a Mudança, foi brevemente detido pela polícia, mas depois postou na mídia social que havia sido libertado.

Centenas de diplomatas e funcionários públicos assinaram cartas abertas protestando contra a decisão de suspender as negociações com a UE e parar de receber fundos do bloco por quatro anos. Pelo menos quatro embaixadores da Geórgia pediram demissão.

(Reportagem de Felix Light, em Tbilisi, e Lidia Kelly, em Melbourne)