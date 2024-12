Esquerda vence eleição parlamentar na Romênia em meio à incerteza sobre Presidência

Por Mara Vilcu e Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - Os partidos de centro e da esquerda da Romênia parecem ter se defendido de uma onda da direita nacionalista nas eleições parlamentares de domingo, enquanto as atenções se voltam para a decisão de um tribunal superior nesta segunda-feira sobre a anulação dos resultados da eleição presidencial.

A Romênia, membro da União Europeia e da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), foi lançada em turbulência por um resultado surpreendente no primeiro turno da eleição presidencial em 24 de novembro. Um candidato de extrema-direita pouco conhecido venceu, levantando suspeitas de interferência externa no processo eleitoral de um país que tem sido um forte aliado da Ucrânia.