Mercado reverte avaliação e vê Haddad mais fraco que no início do governo, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - A força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está menor que no começo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visão da maioria dos agentes do mercado financeiro, apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, uma inversão em relação ao apurado em levantamento realizado no início deste ano.

Segundo a sondagem, realizada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, 61% dos entrevistados disseram que veem a força de Haddad menor em comparação com o início do mandato, contra apenas 14% que tinham essa percepção em pesquisa de março. Os que viam o ministro mais fortalecido em relação ao começo do governo passaram de 51% no questionário anterior para apenas 4% agora.

Na segunda-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que a forma como o pacote fiscal foi discutido, fechado e anunciado assegurou unidade em torno das medidas e evidenciou a força de Haddad e da equipe econômica, afirmando que o ministro "nunca esteve tão forte".