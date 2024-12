Quatro membros do Mercosul apoiam novos termos de acordo comercial e aguardam aprovação da UE

Por Lisandra Paraguassu e Lucinda Elliott

MONTEVIDÉU (Reuters) - Todos os quatro membros fundadores do Mercosul declararam estar de acordo com os atuais termos do muito aguardado acordo de livre comércio com a União Europeia, disseram à Reuters nesta quarta-feira duas fontes que acompanham as negociações, antes da reunião de cúpula do grupo, que será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro em Montevidéu, capital uruguaia.

Os membros do Mercosul -- Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai -- agora esperam que a UE concorde com os termos delineados após negociações de última hora para que o acordo seja concluído, disseram as fontes.