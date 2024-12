Taiwan aumenta alerta com mobilização de 90 navios pela China em provável exercício militar

O Ministério da Defesa de Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Esperava-se que a China, que reivindica Taiwan, uma ilha democraticamente governada, como parte de seu próprio território, lançasse outra rodada de exercícios militares em resposta à viagem do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Pacífico, que incluiu escalas no Havaí e no território norte-americano de Guam, disseram fontes de segurança à Reuters.

A China estabeleceu sete "áreas reservadas temporárias" do espaço aéreo a leste das províncias de Fujian e Zhejiang, informou o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado, acrescentando que essas zonas são válidas de segunda a quarta-feira.

Essas zonas são temporariamente reservadas e alocadas para um usuário específico durante um período determinado, embora outros voos possam passar por elas com a permissão dos controladores, de acordo com as regras internacionais.

Em Washington, a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A autoridade de segurança de Taiwan, falando sob condição de anonimato, disse que a escala da Marinha e da guarda costeira da China foi maior do que os dois principais exercícios anteriores em torno de Taiwan este ano, que foram apelidados de "Joint Sword 2024-A" e "Joint Sword 2024-B".