Papa Francisco pede aos rebeldes sírios que estabilizem o país

O papa, em seus primeiros comentários públicos sobre a Síria desde o fim do regime de Assad, também pediu aos diversos grupos religiosos do país que "caminhem juntos em amizade e respeito mútuo para o bem da nação".

Francisco, como líder da Igreja Católica, que tem 1,4 bilhão de membros, aborda com frequência os conflitos globais e geralmente enfatiza a importância da redução da escalada.

Ele lamentou as vítimas no conflito sírio em vários momentos ao longo dos anos. Em 2016, ele tomou a medida incomum de tornar o embaixador do Vaticano no país um cardeal, a segunda posição mais alta da Igreja.

Os muçulmanos representam cerca de 90% da população da Síria. Os cristãos têm uma presença histórica no país, mas são uma pequena minoria. O Vaticano estima que haja cerca de 300.000 católicos em uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas.