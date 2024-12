Parlamento austríaco aprova fim da imunidade parlamentar para líder de extrema-direita

Ninguém está acima das regras”, afirmou Christoph Zarits, parlamentar do OVP que moveu a ação a favor do fim da imunidade. “As mesmas regras que se aplicam a Herbert Kickl valem para qualquer outro cidadão.”

O comitê de imunidades da câmara baixa se reuniu nesta quarta-feira e disse que não vê razões para não retirar a imunidade de Kickl. Todas as partes foram favoráveis à decisão, menos o FPO.

O chanceler do OVP, Karl Nehammer, está liderando negociações de uma coalizão com os social-democratas e os liberais do Neos, para formar o primeiro governo tripartite da Áustria desde 1949.

Essas legendas ficaram na segunda, terceira e quarta posições na eleição parlamentar realizada em setembro, vencida pelo FPO.

Com cerca de 29% dos votos, o FPO precisaria de uma coalizão para assegurar maioria no Parlamento e governar.

O presidente, Alexander Van der Bellen, que supervisiona a formação de governos, concluiu que nenhuma legenda quer governar ao lado do FPO e, assim, pediu a Nehammer que formasse um governo.