Médicos de Lula dizem que chance de novo sangramento é "desprezível"; deve deixar UTI na sexta

"Quem trabalha com a mente nunca para. A orientação é sempre um repouso relativo, evitar qualquer tipo de estresse -- o que a gente sabe que é impossível para uma pessoa na posição dele -- mas eu acredito que nos próximos dias, mesmo no hospital, ele vai conversar com as pessoas, com os assessores. Isso é natural", disse Kalil.

Lula teve o hematoma no crânio em decorrência de acidente doméstico que sofreu em outubro, quando sofreu um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu cabeça, precisando receber pontos no local do ferimento. Na época, o presidente teve que cancelar viagens internacionais que estavam agendadas por determinação médica.

A internação de Lula gerou preocupações para o governo, em um momento em que o Executivo tem uma agenda extensa de propostas legislativas que precisa aprovar no Congresso nas últimas semanas deste ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária e o pacote de corte de gastos.

O mais recente episódio envolvendo a saúde de Lula, que enfrentou um câncer na laringe diagnosticado em 2011, também gerou incertezas sobre a sucessão presidencial de 2026, quando, aos 81 anos de idade, ele poderá tentar a reeleição e buscar um quarto mandato na Presidência. Lula também passou por uma cirurgia no quadril em 2023.

