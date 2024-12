Papa Francisco pede novos acordos globais sobre dívidas e gastos militares

"No espírito deste Ano do Jubileu, exorto a comunidade internacional a trabalhar no sentido de perdoar a dívida externa em reconhecimento da dívida ecológica existente entre o Norte e o Sul deste mundo. Esse é um apelo à solidariedade, mas acima de tudo à justiça", afirmou o pontífice.

Um apelo para o cancelamento direto da dívida feito pelo falecido papa João Paulo 2º durante o ano do Jubileu em 2000 deu início a uma campanha que resultou no cancelamento de 130 bilhões de dólares em dívidas entre 2000 e 2015.

Os níveis de endividamento global atingiram um recorde de 313 trilhões de dólares em 2023, com as economias em desenvolvimento atingindo um novo pico na relação entre a dívida e seu produto interno bruto, de acordo com um estudo divulgado este ano.

Sobre os gastos com armas, o papa disse que estamos vivendo em uma era "marcada por guerras".

Ele propôs que as nações de todo o mundo dessem "uma porcentagem fixa do dinheiro destinado a armamentos para estabelecer um fundo global para erradicar a fome" e para apoiar os esforços de desenvolvimento sustentável e educação nos países em desenvolvimento.