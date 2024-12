Na Turquia, Blinken enfatiza necessidade de manter Estado Islâmico contido na Síria

As conversas também se concentraram em um aspecto crítico do estabelecimento da estabilidade na Síria -- os confrontos no norte do país entre as forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos e os rebeldes apoiados pela Turquia.

Fidan disse após a reunião que a "prioridade da Turquia na Síria é garantir a estabilidade... o mais rápido possível, para evitar que o terrorismo ganhe terreno e que o Estado Islâmico e o PKK dominem o país".

"Discutimos em detalhes o que podemos fazer em relação a isso, quais são nossas preocupações comuns e quais devem ser nossas soluções comuns", afirmou ele.

Aliados da Otan, Washington e Ancara apoiaram os rebeldes sírios durante a guerra civil de 13 anos, mas seus interesses entraram em conflito quando se tratou de uma das facções rebeldes -- as Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos.

A FDS é a principal aliada de uma coalizão dos EUA contra os militantes do Estado Islâmico. Ela é liderada pelas Unidades de Proteção do Povo (YPG), que Ancara vê como uma extensão dos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que ela proíbe e que lutam contra o Estado turco há 40 anos.

Blinken, que se encontrou com o presidente turco Tayyip Erdogan na noite de quinta-feira, também disse que há um amplo consenso sobre o que a Turquia e os EUA gostariam de ver na Síria após a queda de Assad.