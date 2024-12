Chanceler alemão perde voto de confiança, abrindo caminho para eleição

De acordo com as regras criadas para evitar uma instabilidade como a que facilitou a ascensão do fascismo na década de 1930, o presidente Frank-Walter Steinmeier pode dissolver o Parlamento e convocar uma eleição apenas se o chanceler convocar e perder um voto de confiança. O debate que precedeu a votação também abriu a campanha para a eleição, com os líderes dos partidos trocando farpas mal-humoradas.

O chanceler e seu adversário conservador, Friedrich Merz, que segundo as pesquisas provavelmente o substituirá, trocaram acusações de incompetência e falta de visão.

Scholz, que chefiará um governo provisório até que um novo possa ser formado, defendeu seu histórico como líder em uma crise que precisou lidar com a emergência econômica e de segurança desencadeada pela invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.

Se lhe for dado um segundo mandato, ele disse que investirá pesadamente na infraestrutura precária da Alemanha, em vez de fazer os cortes de gastos que ele afirmou que os conservadores querem.

"Miopia pode economizar dinheiro no curto prazo, mas não pode pagar a hipoteca do nosso futuro", disse Scholz, que atuou quatro anos como ministro das Finanças em uma coalizão anterior com os conservadores antes de se tornar chanceler em 2021.

Merz disse a Scholz que seus planos de gastos sobrecarregariam as gerações futuras e o acusou de não cumprir as promessas de rearmamento após o início da guerra na Ucrânia.