PIB cresce 3,9% na Argentina no 3T, mas tem 2,1% de queda interanual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 3,9% no terceiro trimestre de 2024 em relação aos três meses anteriores, mas caiu 2,1% na comparação interanual, segundo um relatório publicado nesta segunda-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Indec).

Este é o primeiro aumento trimestral do PIB após três períodos consecutivos de queda, e o primeiro aumento trimestral desde a posse de Javier Milei na Presidência, em dezembro de 2023.

No entanto, o relatório registrou queda de 2,1% do PIB entre o terceiro trimestre de 2024 e o mesmo período do ano anterior, um recuo menos pronunciado que o de -5,2% no primeiro trimestre e -3,4% no segundo.