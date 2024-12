Rússia detém suspeito de assassinato do chefe de armas químicas Igor Kirillov

Ele é o oficial militar russo mais graduado a ser assassinado na Rússia pela Ucrânia. O serviço de inteligência ucraniano SBU assumiu a responsabilidade pelo assassinato depois que a Ucrânia acusou Kirillov de ser responsável pelo uso de armas químicas contra as tropas ucranianas -- algo que Moscou nega.

O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, informou em um comunicado na quarta-feira que o suspeito não identificado havia dito a eles que tinha ido a Moscou para realizar uma tarefa para os serviços de inteligência da Ucrânia.

Em um vídeo publicado pela agência de notícias Baza, que é conhecida por ter fontes nos círculos policiais russos, o suspeito é visto sentado em uma van descrevendo suas ações.

Não ficou claro em que condições ele estava falando e a Reuters não pôde verificar imediatamente a autenticidade do vídeo.

Vestido com um casaco de inverno, o suspeito é mostrado dizendo que tinha ido a Moscou a mando dos serviços de inteligência da Ucrânia, comprou uma scooter elétrica e recebeu um dispositivo explosivo improvisado.

Ele descreve a colocação do dispositivo na scooter elétrica e o estacionamento do lado de fora do bloco de apartamentos onde Kirillov morava.