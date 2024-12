Líbano vai cooperar com a Interpol na prisão de autoridade síria acusada de crimes de guerra

Por Laila Bassam

BEIRUTE (Reuters) - O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse nesta segunda-feira que o Líbano vai cooperar com petição da Interpol pela prisão do ex-oficial de inteligência sírio Jamil Hassan, acusado pelas autoridades dos Estados Unidos de crimes de guerra durante o governo recentemente derrubado de Assad.

Na semana passada, o Líbano recebeu uma notificação oficial da Interpol pedindo a autoridades judiciais e de segurança que detenham Hassan, cujo paradeiro permanece incerto, caso ele seja encontrado em solo libanês, disseram três fontes judiciais libanesas à Reuters.