Sonda espacial da Nasa está "segura" após recorde de aproximação do Sol

A sonda espacial deve enviar dados telemétricos detalhados sobre seu status em 1º de janeiro, acrescentou a Nasa.

Movendo-se a até 430.000 mph (692.000 km/h), a espaçonave suportou temperaturas de até 1.800 graus Fahrenheit (982 graus Celsius), de acordo com o site da Nasa.

"Este estudo detalhado do Sol permite que a Parker Solar Probe faça medições que ajudem os cientistas a entender melhor como o material nesta região é aquecido a milhões de graus, rastrear a origem do vento solar (um fluxo contínuo de material que escapa do Sol) e descobrir como as partículas energéticas são aceleradas até quase a velocidade da luz", acrescentou a agência.

A Sonda Solar Parker foi lançada em 2018 e vem gradualmente se aproximando do Sol, usando sobrevoos de Vênus para puxá-la gravitacionalmente para uma órbita mais próxima do astro.

(Reportagem de Bipasha Dey e Shubham Kalia em Bengaluru)