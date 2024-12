Egito conclui teste de nova extensão do Canal de Suez

CAIRO (Reuters) - O Egito disse no sábado que testou com sucesso um novo canal de 10 km próximo à extremidade sul do Canal de Suez, projeto levado a cabo mesmo com a queda na receita da hidrovia desde que os militantes Houthi do Iêmen começaram a atacar navios no Mar Vermelho.

A Autoridade do Canal de Suez disse em um comunicado que, durante um teste, dois navios passaram por um novo trecho da seção bidirecional do canal sem incidentes.

Após o encalhe em 2021 do navio porta-contêineres Ever Given, que bloqueou a hidrovia vital por seis dias, o Egito acelerou o projeto de estender o segundo canal e ampliar a largura do canal existente.