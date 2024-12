Rússia diz que vai interromper exportações de gás para a Moldávia a partir de 1º de janeiro

O primeiro-ministro da Moldávia, Dorin Recean, condenou a decisão russa, que pode ser a precursora de uma interrupção total das exportações do gás russo pela Ucrânia e para a Europa, onde vai para Eslováquia, Áustria, Hungria e Itália, assim que um acordo de trânsito com a Ucrânia expirar, em 31 de dezembro.

A Moldávia será o país mais afetado pelo fechamento.

"Essa decisão confirma mais uma vez a intenção do Kremlin de deixar os habitantes da região da Transdniestria sem luz e calor no meio do inverno", escreveu Recean no Facebook, acusando a Rússia de usar a energia como arma política.

Moscou tem repetidamente negado essas alegações.