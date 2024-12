Setor público tem déficit primário de R$6,6 bi em novembro, dívida bruta fica em 77,7% do PIB

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB recuou a 77,7% em novembro, de 77,8% no mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira.

No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 6,620 bilhões de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo negativo de 7 bilhões de reais.

(Por Isabel Versiani)