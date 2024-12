Tribunal da Coreia do Sul emite mandado de prisão para presidente afastado

Um tribunal sul-coreano aprovou na terça-feira (horário local) um mandado de prisão para o presidente Yoon Suk Yeol, que sofreu impeachment e foi suspenso do poder devido à sua decisão de impor a lei marcial em 3 de dezembro, informaram as autoridades responsáveis pela investigação.

O Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Escalão confirmou que um tribunal de Seul aprovou o mandado.

Esse é o primeiro mandado de prisão emitido para um presidente no cargo na Coreia do Sul, de acordo com a mídia local.