Polícia da Coreia do Sul faz buscas em companhia aérea após acidente fatal

Dois membros da tripulação, que estavam sentados na cauda do Boeing 737-800, foram retirados com vida pelas equipes de resgate. Um deles ainda estava em estado crítico e o outro estava sendo tratado por causa dos ferimentos, informou um funcionário do Ministério dos Transportes.

A conversão dos dados do gravador de voz da cabine de pilotagem em arquivos de áudio, que poderiam fornecer informações importantes sobre os minutos finais do voo, foi concluída na quinta-feira, disse Joo Jong-wan, vice-ministro dos Transportes para a Aviação Civil, em uma coletiva de imprensa.

Os investigadores da polícia estavam fazendo buscas nos escritórios da operadora do aeroporto e da autoridade de aviação do Ministério dos Transportes no condado de Muan, no sudoeste do país, bem como no escritório da Jeju Air em Seul, informou a polícia da província de Jeolla do Sul em um comunicado à imprensa.

Os investigadores planejavam apreender documentos e materiais relacionados à operação e manutenção da aeronave, bem como à operação das instalações do aeroporto, disse um funcionário da polícia à Reuters.

A autoridade também disse que a polícia proibiu o presidente-executivo da Jeju Air, Kim E-bae, e outro funcionário não identificado de deixarem o país, chamando-os de testemunhas-chave que podem ser acusados de causar mortes por negligência, o que é punível com até cinco anos de prisão ou uma multa de até 20 milhões de wons (13.600 dólares).

A Jeju Air estava cooperando com a polícia, disse um diretor da companhia aérea, Song Kyeong-hoon, em uma coletiva de imprensa.