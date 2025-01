Fabricante de motores se junta à investigação sul-coreana sobre acidente fatal de avião

"Os investigadores estão investigando a causa do acidente, montando um quebra-cabeça", acrescentou Joo.

As inspeções foram inicialmente programadas para terminar nesta sexta-feira, mas outra autoridade do ministério disse que verificações adicionais analisariam questões como se as companhias aéreas dedicaram tempo suficiente à manutenção e garantiram peças para reparos.

Imagens de vídeo nas redes sociais parecem mostrar fumaça saindo do motor direito do avião antes do acidente.

O voo de domingo de Bangcoc para o condado de Muan, no sudoeste do país, aterrissou de barriga e ultrapassou a pista do aeroporto regional, explodindo em chamas após atingir uma barreira.

Os motores do avião são produzidos pela joint venture CFM International da GE Aerospace com a Safran. Um representante de imprensa da GE Aerospace não respondeu à pergunta enviada por email pela Reuters sobre a investigação em um primeiro momento.O acréscimo de um representante da GE aumenta para 23 o tamanho da equipe de investigação, que inclui 12 investigadores coreanos e representantes norte-americanos da Boeing e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB).