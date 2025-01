Quem é Álvaro Damião, que assume Prefeitura de BH durante licença de Fuad

Atuou como repórter e apresentador. Ele trabalhou na rádio Itatiaia e TV Alterosa, afiliada ao SBT em Minas Gerais. Participou das coberturas de cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América. Também tem passagem pela Record. Na posse, ele afirmou que se licenciou dos cargos nos veículos de imprensa, que acumulava junto com a função de vereador.

Prefeito interino é fundador do Instituto Bacana Demais, ONG voltada a crianças, jovens e idosos. A organização realiza atividades nas áreas de esporte, educação, cidadania, cultura, lazer e meio ambiente, segundo o site do político.

A chapa com Fuad teve apoio do presidente Lula e derrotou Bruno Engler (PL) no segundo turno das eleições. Além do PSD e do União Brasil, também formaram a coligação os partidos Solidariedade, PRD, Agir, Avante, PSDB e Cidadania.

Declarou R$ 1,7 milhão em bens à Justiça Eleitoral em 2024. As posses apresentadas por Damião incluem um apartamento de R$ 960 mil, um terreno de R$ 350 mil e cotas de titularidade da empresa All Mídia Comercial Serviços.

Além de vice, ele também foi escolhido por Fuad para ser secretário de Governo da prefeitura. A pasta é responsável pela condução das articulações junto aos vereadores.

Damião era conhecido por ter bom trânsito junto aos colegas da Câmara. A gestão, no entanto, começou com derrota no Legislativo. O vice encampou a candidatura de uma chapa que saiu derrotada na formação da Mesa Diretora, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo. A atuação de Damião foi criticada pelo vereador Juliano Lopes (Podemos), presidente do Legislativo da capital mineira.