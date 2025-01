Hamas quer acordo de cessar-fogo em Gaza o mais rápido possível, diz autoridade sênior

CAIRO (Reuters) - O Hamas disse que uma nova rodada de negociações indiretas sobre um cessar-fogo em Gaza foi retomada em Doha, no Catar, nesta sexta-feira, enfatizando a seriedade do grupo em tentar chegar a um acordo o mais rápido possível, disse o oficial sênior do Hamas Basem Naim.

As novas negociações se concentrarão em um acordo sobre um cessar-fogo permanente e a retirada das forças israelenses, acrescentou.

(Reportagem de Nidal Al Mighrabi, Yomna Ehab e Ahmed Tolba)