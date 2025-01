FBI investiga visitas do suspeito de ataque em Nova Orleans ao Egito e ao Canadá

Por Kanishka Singh

(Reuters) - O FBI está investigando as visitas anteriores ao Egito e ao Canadá do suspeito do atentado do dia de Ano Novo em Nova Orleans, que matou 14 pessoas depois que um caminhão foi jogado contra uma multidão de pessoas, disse uma autoridade do FBI a repórteres neste domingo.

Shamsud-Din Jabbar, um veterano do Exército dos EUA de 42 anos que havia jurado lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico, é o suspeito do ataque e o FBI afirma que ele agiu sozinho. Ele foi morto em um tiroteio com a polícia após o tumulto, que também feriu dezenas de pessoas e foi classificado pelo FBI como um ato de terrorismo.