Governo provisório sírio aumentará salários do setor público em 400% no próximo mês

"(Este é) o primeiro passo em direção a uma solução de emergência para a realidade econômica do país", disse à Reuters Mohammed Abazeed, ministro das Finanças do governo provisório da Síria, acrescentando que os salários deste mês para funcionários do setor público serão pagos esta semana.

Estas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla do novo governo provisório da Síria para estabilizar a economia do país após 13 anos de conflito e sanções.

Os salários dos funcionários do setor público da Síria sob o regime do presidente deposto Bashar al-Assad eram de cerca de 25 dólares por mês, colocando-os abaixo da linha da pobreza, junto com a maioria da população do país, disse Abazeed.

O aumento seguirá uma avaliação abrangente de até 1,3 milhão de funcionários registrados no setor público para remover os colaboradores fictícios da folha de pagamento e afetará aqueles com conhecimentos suficientes, qualificações acadêmicas e as competências necessárias para a reconstrução.

O Tesouro da Síria enfrenta desafios de liquidez decorrentes de uma guerra. A maior parte do dinheiro disponível no banco central é moeda síria, que perdeu grande parte do seu valor. No entanto, foi prometida ao novo governo assistência de países regionais e árabes, disse o ministro.