'Estamos no escuro', diz pai de piloto de avião desaparecido há 3 semanas

Polícias Civis de São Paulo e Mato Grosso confirmam caso. Em nota, a Polícia Civil paulista informou que o desaparecimento do piloto foi registrado na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e que "equipes da unidade realizaram diligências na capital" e encaminharam o B.O para a Delegacia de Barra do Garça (MT), "para conhecimento e devidas providências". Segundo o órgão, a Polícia Federal também foi comunicada e "equipes do DHPP prestam assessoramento aos familiares da vítima".

Polícia Civil mato-grossense informa que chegada do piloto a Barra do Garças não foi confirmada. Também em nota, o órgão afirma que o caso é investigado pela polícia paulista e que, "por meio da Delegacia de Barra do Garças, dá apoio às investigações".

Procurados, Itamaraty, Consulado da Bolívia e Polícia Federal ainda não retornaram aos contatos da reportagem. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações dos órgãos.

Piloto 'experiente'

Piloto trabalha atualmente como "freelancer" em diferentes áreas da aviação. Entre seus colegas de profissão, seu apelido é "Toko", segundo o pai. "Por cerca de 20 anos, ele já fez aviação agrícola, acrobacia, voos executivos, publicitários, foi copiloto de avião comercial, fez curso de helicóptero, então tem uma ampla experiência".

"Ele é um bom piloto, mas a gente fica apreensivo, fazendo várias deduções do que aconteceu", completa Genildo. "Sem muitas pistas, a gente trabalha com todas as possibilidades. Ficamos preocupados com acidente, que é a primeira coisa que passa pela cabeça."