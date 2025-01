General Heleno começa 2025 pressionado por PF, 8/1 e colega preso

Exército matou 76 pessoas no Araguaia. A perseguição à esquerda armada foi a mais sangrenta durante a ditadura militar, acabando com 76 pessoas mortas na região do rio Araguaia, divisa entre os atuais estados de Maranhão, Pará e Tocantins. Entre os mortos, 59 eram integrantes do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e 17 eram moradores da região.

Heleno também se posicionou contra demarcação de terras indígenas. À frente do Comando Militar da Amazônia entre setembro de 2007 e abril de 2009, criticou duramente a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol —maior demarcação em área contínua do mundo, que abriga 15 mil indígenas das etnias macuxi, wapichana, ingarikó e taurepang. "Lamentável, para não dizer caótica", disse o general.

6.fev.2004 - Augusto Heleno (ao centro), comandante da Minustah, em Porto Príncipe Imagem: Evan Schneider/Nações Unidas

Fama na intervenção militar no Haiti. Ele foi o primeiro comandante da Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti), que matou mais de 2.000 pessoas no país. A princípio, tinha previsão de durar seis meses, desde setembro de 2004, mas levou 13 anos para deixar o Haiti.

"Ele era fonte de grandes jornais do país", diz o especialista Lemos de Souza. O estudioso das Forças Armadas estudou a infância e o início da carreira do general. Entre 2002 e 2004, ele assumiu o Centro de Comunicação do Exército. Segundo ele, esse momento foi uma virada de chave para que Heleno alavancasse a sua presença na mídia e conquistasse poder na política. Ele era quem recepcionava os jornalistas brasileiros e a imprensa no Haiti, além de mandar vídeos para a TV Globo.

Operação liderada por Heleno no Haiti teve mais de 22 mil tiros. Em 2005, durante a operação "Punho de Ferro", Heleno liderou uma luta armada que durou sete horas. As tropas efetuaram mais de 22 mil disparos em Cité Soleil, um bairro pobre da capital do país caribenho. "Foi uma situação de massacre", diz a doutora em relações internacionais Mariana Janot.