Biden pede que norte-americanos não se esqueçam do ataque de 6 de janeiro

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, implorou aos norte-americanos em um artigo de opinião publicado no domingo para não esquecerem o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, escrevendo que o país tem a obrigação coletiva de lembrar os eventos daquele dia.

O artigo, publicado no The Washington Post, saiu um dia antes de o Congresso dos EUA se reunir para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente e quase quatro anos depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio em uma tentativa fracassada de bloquear a certificação de sua derrota nas eleições de 2020.