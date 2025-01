FAB envia dados de voo da Azerbaijan Airlines para autoridades do Cazaquistão que investigam queda

SÃO PAULO (Reuters) - A extração dos dados de voo do avião da Embraer operado pela Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão no mês passado foi concluída em um laboratório administrado pela Força Aérea Brasileira (FAB), de acordo com um comunicado divulgado pela Aeronáutica nesta segunda-feira.

Os dados do voo foram enviados para as autoridades do Cazaquistão que estão investigando o acidente, acrescentou a FAB.

O avião, que realizava o voo J2-8243 da capital do Azerbaijão, Baku, a Grozny, na Chechênia russa, caiu na cidade de Aktau, no Cazaquistão, após se desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando várias cidades. Pelo menos 38 pessoas morreram.