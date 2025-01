Haddad antecipa retorno das férias e se reúne com Lula

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou o retorno de suas férias e volta a Brasília para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira.

De acordo com o Diário Oficial da União de 27 de dezembro, Haddad tiraria férias emtre 2 e 6 de janeiro e de 10 a 21 de janeiro. Mas o Diário Oficial desta segunda esclarece que o segundo período de férias foi cancelado.

Segundo a assessoria de imprensa do ministério, "a decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias neste período".