Premiê do Canadá provavelmente anunciará renúncia, diz fonte

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está cada vez mais propenso a anunciar que pretende renunciar, embora ainda não tenha tomado uma decisão final, disse uma fonte familiarizada com o pensamento de Trudeau no domingo.

A fonte falou à Reuters depois que o Globe and Mail noticiou que Trudeau deveria anunciar já na segunda-feira que deixaria o cargo de líder do Partido Liberal do Canadá, que está no poder há nove anos.