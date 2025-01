Fernanda Torres fura a bolha e derruba pautas bolsonaristas, mostra Quaest

A repercussão nas redes sociais do Globo de Ouro de melhor atriz para Fernanda Torres atropelou todos os outros assuntos, inclusive a polêmica sobre a saída do Brasil de um soldado israelense acusado de crimes de guerra em Gaza, que se transformou em bandeira do bolsonarismo nos últimos dias. Em números, ele teve volume de mobilização mais de 50 vezes maior.

O prêmio à atriz por sua interpretação no filme "Ainda Estou Aqui", que trata da luta de Eunice Paiva para manter a família e garantir justiça após a morte do marido pela ditadura, gerou 2,5 milhões de menções, segundo a Quaest, entre sábado (4) e às 12h desta terça (7). Enquanto isso, a fuga do soldado produziu 43,3 mil menções no mesmo período. Ou seja, menos de 2% do Globo de Ouro.

Para efeito de comparação, a comoção pelo Globo de Ouro à Fernanda Torres foi maior que a da cassação do então deputado federal Deltan Dallagnol em maio de 2023 (1 milhão de menções), que a declaração de Lula comparando a retaliação de Israel a Gaza ao Holocausto judeu em fevereiro de 2024 (692 mil menções) e que a delação do tenente-coronel Mauro Cid sobre a tentativa de golpe de Estado em setembro de 2023 (59 mil menções), segundo a Quaest.