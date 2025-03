EUA e Israel terão conversas de alto nível sobre Irã na Casa Branca semana que vem

Por Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e Israel realizarão conversações de alto nível na Casa Branca sobre o programa nuclear do Irã no início da próxima semana, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira.

A reunião planejada segue a carta do presidente dos EUA, Donald Trump, à liderança do Irã no início deste mês, na qual ele advertiu Teerã que tinha a opção de fazer um acordo nuclear com os EUA ou enfrentar uma possível ação militar.