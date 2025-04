Filipinas mostram alarme com prisão de supostos espiões pela China

MANILA (Reuters) - As Filipinas expressaram alarme neste sábado sobre a prisão de três filipinos na China por suspeita de espionagem, dizendo que eles são cidadãos comuns e que as prisões podem ser uma retaliação à repressão de Manila contra supostos espiões chineses.

As autoridades chinesas prenderam os filipinos e os acusaram de trabalhar para a agência de inteligência das Filipinas para coletar informações confidenciais sobre suas forças armadas, informou o jornal estatal China Daily no início desta semana, citando autoridades de segurança do Estado. O jornal disse que os três confessaram o crime.

O Conselho de Segurança Nacional das Filipinas contestou as acusações de Pequim, dizendo que os três são ex-beneficiários de um programa de bolsas de estudo do governo criado em um acordo entre a província de Hainan, no sul da China, e a província de Palawan, no oeste das Filipinas.