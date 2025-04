Portugal pede à União Europeia flexibilidade fiscal para gastos com defesa

LISBOA (Reuters) - Portugal pedirá à Comissão Europeia que ative a chamada cláusula de escape fiscal para permitir gastos maiores com defesa, no valor de até 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), disse o Ministério das Finanças português nesta quarta-feira.

O país será um dos primeiros estados-membros a fazer o pedido.

Os países europeus estão sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que está incentivando os aliados da Otan a elevar os gastos militares para até 5%. Trump também reluta em continuar financiando a Ucrânia na guerra com a Rússia.