Explosão mata pelo menos 26 pessoas no nordeste da Nigéria, segundo moradores

A polícia do Estado de Borno não pôde comentar imediatamente.

Os insurgentes islâmicos do Boko Haram e da Província Islâmica da África Ocidental vêm lutando contra as forças de segurança nigerianas há mais de 15 anos no nordeste do país e frequentemente usam dispositivos explosivos improvisados para atingir civis e forças de segurança.

Liman Tom, um viajante, disse que os veículos foram muito danificados e que os sobreviventes foram levados às pressas para o hospital por soldados e membros da força-tarefa conjunta civil que chegaram ao local após o incidente.

Abba Amma Muhammad, que viu os destroços do carro que transportava sua mãe, culpou o Boko Haram pelo incidente.

"Não consigo nem reconhecer seus restos mortais", disse Muhammad à Reuters.

(Reportagem de Ahmed Kingimi e Adewale Kolawole)