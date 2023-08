Na cúpula da CPLP, Lula diz que sustentabilidade precisa ser social, econômica e ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, neste domingo (27), da 14ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O encontro acontece em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África. Esta é a última etapa da viagem do presidente brasileiro ao continente africano. Antes, Lula esteve na África do Sul para a reunião do BRICS, e em visita oficial a Angola.

"Quando eu era jovem, os dilemas da minha geração pareciam ser mais simples. As novas gerações vivem com as incertezas de um mercado de trabalho que se transforma, com o desemprego e a precarização que alcançam novos patamares. É importante recorrer à própria juventude para entender essa nova realidade", destacou o presidente brasileiro em discurso durante o encontro, que reúne oito países lusófonos - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste - e visa a facilitar a integração e cooperação entre essas nações.

Os temas do encontro são "Juventude e Sustentabilidade". Os presidentes também devem aprovar a reforma administrativa da CPLP, com a criação da Diretoria de Assuntos Econômicos e Empresariais, que pretende fortalecer parcerias nessas áreas. Na cúpula deste ano, a presidência temporária da CPLP passou de Angola para São Tomé e Príncipe, com o mandato santomense indo até o segundo semestre de 2025.