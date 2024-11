Ataques israelenses matam dezenas de pessoas em Gaza e muitas ficam presas sob escombros

Não houve comentários por parte das Forças Armadas israelenses, que vêm operando em Beit Lahiya e nas cidades vizinhas de Jabalia e Beit Hanoun desde o início do mês passado, em uma campanha que, segundo elas, tem como objetivo impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem e realizem ataques.

Hussam Abu Safiya, diretor do Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahiya, uma das três instalações médicas que funcionam de forma precária na área sitiada do norte, disse que pelo menos 200 pessoas viviam no distrito residencial que foi bombardeado em Beit Lahiya e que muitas pessoas continuam desaparecidas.

Abu Safiya afirmou que os médicos estavam recuperando os feridos e tratando-os no local, porque não tinham veículos de ambulância para levá-los aos hospitais.

Mesmo que os feridos consigam chegar ao hospital, muitos morrem devido à falta de suprimentos médicos e cirurgiões especializados depois que Israel deteve ou expulsou a maior parte da equipe médica, disse Abu Safiya.

As operações israelenses em Gaza têm se concentrado há semanas no extremo norte do território, onde os militares cercaram três grandes cidades e ordenaram que os moradores fugissem.

Moradores das três cidades - Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun - disseram que as forças israelenses destruíram centenas de casas desde o início da última ofensiva, em 5 de outubro.