Câmeras registram chegada do Furacão Idalia à Flórida; acompanhe ao vivo

"Estamos na água, por isso seremos os mais afetados", disse à AFP o jovem de 18 anos, cuja casa sobre palafitas está localizada na foz do rio Steinhatchee, que deságua no Golfo do México.

O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com DeSantis e aprovou uma declaração de estado de emergência na segunda-feira (28), liberando ajuda federal. "Estamos em contato constante", disse Biden.

O Aeroporto Internacional de Tampa fechou e os voos foram suspensos na costa leste dos Estados Unidos, assolada por outro furacão, o Franklin, que veio do Atlântico.

Os estados da Carolina do Sul e da Geórgia, mais ao norte, já declararam estado de emergência. Embora haja expectativa de que os ventos diminuam de intensidade depois de atingirem a costa, "Idalia provavelmente ainda será um furacão ao cruzar o sul da Geórgia, e talvez quando atingir a costa da Geórgia ou o sul da Carolina do Sul no final do dia", de acordo com o NHC.

No extremo oeste de Cuba, as fortes chuvas geradas pela passagem de Idalia, então ainda uma tempestade tropical, provocaram inundações em diversas localidades e privaram de eletricidade mais de 200 mil pessoas, incluindo 90 mil em Havana, anunciaram as autoridades. Nenhuma vítima foi relatada até o momento.

No final de setembro de 2022, a Flórida já havia sido atingida pelo furacão Ian, que matou quase 150 pessoas e causou importantes danos materiais ao passar pelo sudoeste do estado.