Paris proíbe definitivamente aluguel de patinetes elétricas em autoatendimento nos espaços públicos

No dia 2 de abril deste ano, 89,03% dos parisienses votaram num referendo popular inédito promovido pela prefeitura de Paris contra a manutenção das patinetes elétricas nos espaços públicos da capital. Apesar no "não" ter vencido por quase 90% dos eleitores, a votação foi marcada por um baixo comparecimento, com apenas 103.084 pessoas, ou seja, menos de 7,5% dos eleitores registrados em Paris. A prefeita socialista, Anne Hidalgo, prometeu, no entanto, respeitar o resultado da votação, e ela mesma chegou a fazer campanha pelo "não", enfatizando que a remoção deste tipo de patinetes reduziria o "incômodo" nas calçadas e passeios da cidade.

Segundo informações da agência AFP, Paris se tornará a primeira capital europeia a banir completamente esses veículos de duas rodas de autoatendimento a partir desta sexta-feira, 1º de setembro. Mas desde a sua chegada ao cenário das "novas mobilidades", as patinetes elétricas de autoatendimento têm sido adoradas e condenadas pelos parisienses. Em Paris, onde elas atraem jovens, executivos ocupados e turistas, as patinetes elétricas nunca deixaram de causar problemas e conflitos na ocupação do espaço público.

Em 2019, a capital francesa decidiu limitar sua oferta em autoatendimento a 15.000 unidades, distribuídas igualmente por três operadoras responsáveis, que hoje reclamam dos "800 empregos" perdidos com a proibição, além dos "400 mil clientes" que não terão mais acesso ao serviço. No mesmo ano, a administração de Paris decidiu proibir o estacionamento desse tipo de patinetes nas calçadas e vias públicas.

Vale lembrar, por exemplo, episódios famosos do uso das patinetes e mobiletes elétricas em Paris, como durante as greves massivas contra a reforma da Previdência, defendida - e aprovada - pela administração de Emmanuel Macron. Com dificuldades de locomoção, principalmente em Paris, onde a rede de transportes públicos continuava perturbada em razão da greve e dos movimentos sociais, e apenas duas das 16 linhas de metrô funcionando normalmente, os parisienses apostaram massivamente no aluguel das patinetes, aumentando então em 90% a demanda.

Na ocasião, em janeiro de 2020, a procura foi tamanha que muitos usuários chegaram a esconder as patinetes alugadas através de aplicativos em seus prédios, para terem certeza de que encontrariam o veículo disponível no dia seguinte. Num país - a França, onde greves e manifestações são uma espécie de esporte nacional, as patinetes cumpriram inegavelmente um certo papel no deslocamento dos cidadãos.

Destino das patinetes depois do banimento em Paris

Um terço das 5.000 patinetes elétricas da empresa Tier permanecerá na região parisiense, distribuída por 80 municípios ao redor das áreas de Marne-la-Vallée e Saint-Germain-en-Laye. O restante será enviado principalmente à vizinha Alemanha. Já a Dott enviará suas 5 mil patinetes para a Bélgica e Tel Aviv. E as famosas patinetes elétricas verdes da Lime [também 5 mil unidades] irão, por sua vez, para Lille (norte da França), Londres, Copenhague e várias cidades alemãs.