Lula aponta no G20 'descompromisso' ambiental como origem de 'emergência climática sem precedentes'

Acontece nesse fim de semana em Nova Délhi, na Índia, a reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne as principais potências mundiais e a União Europeia. Neste sábado (9), logo na abertura do evento, foi anunciado que o grupo se prepara para ganhar um novo membro: a União Africana. E o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a falta de engajamento em prol do meio ambiente.

Logo no início de sua fala no sábado, Lula disse que o "descompromisso com o meio ambiente nos leva a uma emergência climática sem precedentes". Ele alegou que o "aquecimento global modifica o regime de chuvas e eleva o nível dos mares. As secas, enchentes, tempestades e queimadas se tornam mais frequentes e minam a segurança alimentar e energética".

Ao elencar os efeitos, o presidente brasileiro lembrou as enchentes causadas por um ciclone no Rio Grande do Sul na última semana, que deixou mortos e famílias desabrigadas. "Se não agirmos com sentido de urgência, esses impactos serão irreversíveis", continuou o líder brasileiro.