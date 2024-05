Ostentação e ligação com funkeiro: quem é o suspeito de ser agiota do PCC

Sedemir Fagundes, empresário suspeito de fazer parte de grupo de agiotas do PCC, foi preso a caminho do RS. Ligado ao funkeiro MC Paiva, ele ostenta uma vida de luxo nas redes sociais.

Quem é Sedemir Fagundes?

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Sedemir Fagundes é suspeito de integrar uma rede de agiotas do PCC (Primeiro Comando da Capital). Grupo emprestou ao menos R$ 20 milhões a empresários na capital paulista e na região do Alto Tietê em 2023, segundo o Ministério Público.

Fagundes é empresário do funkeiro MC Paiva. O artista começou a carreira em 2020 e entre os seus sucessos estão as músicas "Casei com a putaria", "Bandido não dança" e "Doce veneno".